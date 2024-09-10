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10:31, 10 сентября 2024Культура

Умерла старейшая актриса Театра на Таганке

Старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако умерла на 87-м году жизни

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Старейшая актриса Театра на Таганке, заслуженная артистка России Марина Полицеймако умерла на 87-м году жизни. Об этом РИА новости сообщили в пресс-службе театра.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Марина Полицеймако окончила Театральное училище имени Щукина в 1965 году, после чего сразу присоединилась к труппе театра, в котором проработала до последнего дня. Артистка сыграла в десятках спектаклей, среди которых — «А зори здесь тихие», «Дом на на набережной», «Горе от ума — Горе уму» и другие.

Ранее стало известно о смерти профессора ГИТИСа, члена союза композиторов Григория Ауэрбаха.

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      Варвара Кошечкина
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