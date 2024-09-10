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11:31, 10 сентября 2024Мир

В Британии опровергли возможность снятия санкций с России

Посольство Великобритании: сообщение о возможности снятия санкций с РФ ложное

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Появившееся сообщение о том, что Лондон допускает возможность снятия санкций с России из-за их неэффективности, ложное. С таким заявлением выступили в посольстве Великобритании в Москве, передает РИА Новости.

«Сообщение, которое вы упомянули ниже, полностью ложно», — отметили сотрудники британского посольства.

В дипмиссии также подчеркнули, что уже направили в «Известия» протест с просьбой исправить недостоверную информацию.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на посольство Британии в России сообщило, что Лондон может снять санкции против Москвы по ряду причин. Отмечалось, что антироссийские ограничения могут быть сняты из-за достижения внешнеполитической цели, для поддержки которой они были введены, или если будет установлено, что санкции больше не приносят пользы.

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      Виктория Кондратьева
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