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14:24, 10 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР оценили значение взятия Водяного

Пушилин: взятие ВС России под контроль Водяного усилило возможности военных

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взятие Вооруженными силами (ВС) России под контроль села Водяное в Донецкой народной республике (ДНР) серьезно усилило возможности российских подразделений. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он также указал на ранее взятое российскими войсками село Мемрик, отметив важную роль населенного пункта ввиду его близости к находящемуся под контролем Украины городу Селидово.

Ранее в Минобороны России сообщали, что за минувшие сутки под контроль российских военных в ДНР перешли поселки Водяное, Галицыновка и Григоровка, а также город Красногоровка. До этого переход Водяного под контроль ВС России признавал украинский аналитический ресурс DeepState.

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      Алевтина Запольская
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