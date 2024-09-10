Пушилин: взятие ВС России под контроль Водяного усилило возможности военных

Взятие Вооруженными силами (ВС) России под контроль села Водяное в Донецкой народной республике (ДНР) серьезно усилило возможности российских подразделений. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он также указал на ранее взятое российскими войсками село Мемрик, отметив важную роль населенного пункта ввиду его близости к находящемуся под контролем Украины городу Селидово.

Ранее в Минобороны России сообщали, что за минувшие сутки под контроль российских военных в ДНР перешли поселки Водяное, Галицыновка и Григоровка, а также город Красногоровка. До этого переход Водяного под контроль ВС России признавал украинский аналитический ресурс DeepState.