На Украине признали потерю Водяного

DeepState: в ДНР Армия России заняла населенный пункт Водяное

Вооруженные силы (ВС) России заняли село Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState.

9 сентября на веб-сайте DeepState обновилась интерактивная карта. Населенный пункт Водяное теперь находится под контролем ВС России.

Аналитический сервис также сообщает о продвижении Армии России в населенный пункт Гродовцы.

О том, что Российская Армия заняла поселок Водяное в конце августа сообщал Telegram-канал «Иди и смотри». По мнению издания, положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении продолжает стремительно ухудшаться.