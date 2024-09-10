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13:11, 10 сентября 2024Мир

В Германии объяснили желание Шольца начать переговоры по Украине

Политолог Майстер: Шольц захотел переговоры по Украине из-за давления внутри ФРГ

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию и захотел поспособствовать началу мирных переговоров по конфликту на Украине из-за внутриполитического давления в стране. Такое мнение выразил политолог Штефан Майстер, передает Berliner Zeitung.

«Заявления Шольца о начале переговоров обусловлены, прежде всего, внутриполитической ситуацией. Успехи партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союза Сары Вагенкнехт" на региональных выборах настолько велики, что ему приходится реагировать на растущее количество требований в обществе прекратить конфликт», — отметил аналитик.

Майстер добавил, что канцлер ФРГ находится под давлением по украинскому вопросу, и «волнения по этому поводу растут, особенно в его собственной партии».

8 сентября Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для мирных переговоров. По его мнению, необходимо провести новую конференцию, в которой также примет участие Россия.

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      Дарья Устьянцева
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