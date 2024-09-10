В Германии обвинили правительство в трате средств на идеологические проекты

Сопредседатель АдГ Вайдель: ФРГ транжирит деньги на идеологические проекты

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель обвинила действующее правительство ФРГ в трате средств граждан на собственные идеологические проекты. С таким заявлением политик выступила в социальной сети Х.

«Оно [правительство ФРГ] не в состоянии представить бюджет, соответствующий конституции, и транжирит деньги граждан на свои идеологические проекты», — заявила Вайдель.

Таким образом она прокомментировала проект федерального бюджета на 2025 год, который представила правящая в Германии коалиция. По мнению Вайдель, проект является «совершенно несолидным». Она также назвала «иллюзорной» запланированную в его рамках экономию, связанную с гражданским пособием.

Ранее стало известно, что премьер-министры ряда федеральных земель ФРГ намерены пересмотреть выплату пособий украинским беженцам.