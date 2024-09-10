В Госдуме заявили о подталкивании Зеленского к переходу «красных линий»

Слуцкий: Запад толкает режим Владимира Зеленского к переходу «красных линий»

Атака беспилотников на Московскую область подтверждает тот факт, что страны Запада подталкивают власти Украины к переходу «красных линий». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Западные спонсоры толкают террористический режим Зеленского через "красные линии". Последняя атака на мирные спящие кварталы в Подмосковье, удар по многоэтажному жилому дому в Раменском — еще одно тому подтверждение», — написал он.

Слуцкий подчеркнул, что на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя США готовятся к запуску сценария еще большей эскалации. Он также отметил, что Запад «впал в агонию безумства», пытаясь нанести России стратегическое поражение, ради которого он готов развязать третью мировую войну.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что Украина ответит за все удары по территории России. По его мнению, своими действиями Киев пытается посеять панику среди россиян и привести к дестабилизации обстановки внутри страны.