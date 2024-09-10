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21:12, 10 сентября 2024Бывший СССР

В МИД Украины оценили мирный план Шольца

МИД Украины: Киев не поддерживает мирный план Шольца

Фото: M. Popow / Globallookpress.com

Украина не поддержала мирный план канцлера Германии Олафа Шольца по урегулированию конфликта с Россией. Инициативу прокомментировал официальный представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, его цитирует «РБК-Украина».

«У нас четкая позиция — есть процесс саммит мира. Все страны, которые хотят внести свой вклад, мы приглашаем их принять участие в этом процессе», — заявил он.

Ранее стало известно, что Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. По данным газеты La Repubblica, он должен стать новой версией Минских соглашений. Сообщалось, что немецкий канцлер хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.

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      Марина Совина
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