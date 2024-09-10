В Москве наступила рекордная жара

Синоптик Леус: температура в столице достигла рекордных плюс 26,3 градуса

К 13 часам вторника, 10 сентября, воздух в столице прогрелся до рекордных плюс 26,3 градуса. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Таким образом сегодняшний день оказался самым теплым 10 сентября за последние 75 лет с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ. Прежним лидером было 10 сентября 1972 года, когда температурный максимум составил плюс 25,8 градуса.

По словам синоптика, прогрев воздуха в Москве продолжается, а точное максимальное значение температуры станет известно после 21 часа.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предсказал, что температура в столице в грядущую «зловещую» пятницу, 13 сентября, может побить рекорд 1909 года (плюс 27,4 градуса). По словам синоптика, в Москве к концу первой декады месяца средняя температура воздуха опережает климатическую норму почти на 4,5 процента, кроме того, в городе с начала месяца не было осадков.