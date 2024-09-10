Москвичам пообещали рекордную жару в зловещую пятницу

Синоптик Леус: температура в столице 13 сентября может побить рекорд 1909 года

Температура в столице в грядущую пятницу, 13 сентября, может побить рекорд 1909 года (плюс 27,4 градуса). Об этом у себя в Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в Москве к концу первой декады месяца средняя температура воздуха опережает климатическую норму почти на 4,5 процента, кроме того, в городе с начала месяца не было осадков. Леус уточнил, что аномальное тепло пока не собирается покидать не только московский регион, но и всю Русскую равнину.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в сентябре показатели температуры воздуха в Центральной России будут непривычно высокими для этого месяца.

«В Центральном федеральном округе настоящая летняя погода, я бы сказал — суперлетняя погода, потому что в середине недели температура воздуха приблизится к рекордным максимальным значениям, которые наблюдались до сих пор», — сообщил синоптик.