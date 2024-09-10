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11:42, 10 сентября 2024Силовые структуры

В отношении взявшего семью в заложники россиянина возбудили дело

В Новосибирске возбудили дело в отношении взявшего в заложники семью мужчины

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Новосибирской области»

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, взявшего в заложники семью. Об этом во вторник, 10 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, дело в отношении 37-летнего россиянина возбуждено по статье 206 («Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц») УК РФ.

В ночь на 10 сентября мужчина взял в заложники сожительницу и трех ее детей в возрасте от 12 до 13 лет. Злоумышленник требовал передать ему три миллиона рублей. Его задержали сотрудники Росгвардии, попавшие в квартиру через балкон и входную дверь. Операция по освобождению заложников попала на видео.

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      Владимир Седов
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