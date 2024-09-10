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23:19, 10 сентября 2024Мир

В Пентагоне высказались о российских учениях «Океан-2024»

Представитель Пентагона Райдер: США следят за учениями России «Океан-2024»
СюжетУчения НАТО:

Фото: Chad Mcneeley / Dod / Globallookpress

Соединенные Штаты Америки не видят угрозы в командно-штабных учениях России «Океан-2024» для своей территории или Североатлантического альянса. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, трансляция велась на YouTube-канале Associated Press.

«Я бы хотел ответить на предстоящие военно-морские учения Российской Федерации. (...) США следят за этими запланированными учениями. Они не представляют угрозы для территории США или альянса НАТО», — высказался он.

Представитель Пентагона уточнил, что США будут оставаться на связи с союзниками и партнерами для дальнейшего отслеживания учений РФ.

Ранее президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в начале активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024». Он рассказал, что для отработки практических действий задействованы силы Народно-освободительной армии Китая, а в качестве наблюдателей приглашены представители 15 государств.

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      Маргарита Пименова
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