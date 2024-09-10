В подмосковном детском саду выбило стекла после атаки дронов

В детском саду в Кашире Подмосковья выбило стекла после атаки дронов

В детском саду в Кашире в Подмосковье выбило стекла после атаки дронов, передает ТАСС со ссылкой на сотрудницу учреждения.

«В садике два окна выбито. Сейчас заведующая, старшая воспитательница, директор на территории с полицией. Садик не работает сегодня», — рассказала собеседница агентства.

Уточняется, что повреждения здание дошкольного учреждения получило не от прямой атаки дрона, а из-за падения обломков сбитого беспилотника. Их также нашли на территории частного жилого дома в российском городе. По заверениям местных властей, других повреждений и жертв нет.

В ночь на 10 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата, часть из них были сбиты в Подмосковье.

