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12:03, 10 сентября 2024Россия

В подмосковном детском саду выбило стекла после атаки дронов

В детском саду в Кашире Подмосковья выбило стекла после атаки дронов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В детском саду в Кашире в Подмосковье выбило стекла после атаки дронов, передает ТАСС со ссылкой на сотрудницу учреждения.

«В садике два окна выбито. Сейчас заведующая, старшая воспитательница, директор на территории с полицией. Садик не работает сегодня», — рассказала собеседница агентства.

Уточняется, что повреждения здание дошкольного учреждения получило не от прямой атаки дрона, а из-за падения обломков сбитого беспилотника. Их также нашли на территории частного жилого дома в российском городе. По заверениям местных властей, других повреждений и жертв нет.

В ночь на 10 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата, часть из них были сбиты в Подмосковье.

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      Елена Торубарова
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