В рамках дела о перестрелке таксистов задержали более 10 нелегальных мигрантов

В Петербурге задержали 11 нелегалов в рамках дела о перестрелке таксистов

В Петербурге полиция задержала 11 нелегальных мигрантов, которых выявили в рамках расследования уголовного дела о перестрелке таксистов на Комендантском проспекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по городу.

Девять из них оказались узбеками, один — таджиком, еще один — киргизом. Все они были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В ближайшее время будет решаться вопрос об их выдворении за пределы России.

О стрельбе на Комендантском проспекте стало известно вечером 13 июля. Причиной перестрелки в Петербурге могла стать конкуренция таксистов. Следователи возбудили уголовное дело.