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13:58, 10 сентября 2024Россия

В России объяснили массовый налет украинских дронов

Рожин: Киев налетами БПЛА хочет компенсировать нехватку дальнобойного вооружения
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев налетами беспилотников на российские регионы хочет компенсировать нехватку дальнобойного вооружения. Так цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснил в беседе с газетой «Взгляд» военный аналитик Борис Рожин.

По словам эксперта, у украинских военных целый «зоопарк» дронов, которые они применяют в ходе подобных атак. Некоторые собираются на территории Украины, часть завозится из-за рубежа. «Маршрут выстраивается с помощью НАТО таким образом, чтобы обойти районы ПВО и найти менее защищенные участки», — отметил Рожин.

Эксперт также высоко оценил работу российских средств противовоздушной обороны, но добавил, что ВСУ будут и дальше пытаться наносить удары по территории России. Он отметил, что Киев хочет увеличить производство беспилотников и чаще использовать их для массированных атак. «Тем самым ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения», — сказал Рожин. Своими ударами Украина также хочет показать, что у нее якобы есть все средства для нанесения урона России, добавил военный аналитик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал массированную ночную атаку украинских дронов. По его словам, атака ВСУ не может ассоциироваться с военными действиями, поскольку была нанесена по жилым кварталам.

В ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 144 беспилотника, доложили в Министерстве обороны.

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      Алина Гончарова
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