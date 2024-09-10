В России сообщили о случаях насильственного вывоза мужчин на Украину из Курской области

ТАСС: ВСУ вывозили мужчин из Курской области на территорию Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильственным способом вывозили мужчин из Курской области на территорию Украины. О таких случаях сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Работали в приграничных селах. Местных жителей пока вывозили, они рассказывали, как украинцы насильно вывозят мирных жителей, особенно мужского пола», — рассказал собеседник агентства.

По данным издания, украинские военные также активно вывозили из российского приграничья автомобили и различные припасы, такие как зерно и продукты.

«Зачем оно им, конечно, никто не может сказать, но заезжают, мародерят по полной программе», — заключил собеседник агентства.

Бои с Вооруженными силами Украины в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова не исключила случаев насильственного вывоза детей на Украину из Курской области. Она призвала фиксировать такие ситуации.