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18:02, 30 августа 2024Россия

В России не исключили случаев насильственного вывоза детей на Украину из Курской области

Вице-спикер Госдумы: не исключены случаи вывоза Киевом детей из Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России не исключили случаев насильственного вывоза детей на Украину из Курской области. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передает ТАСС.

«Я уверена, официальная информация будет позже, четкая и проверенная. Никто не исключает подобных случаев. Враг изощрен», — заявила Кузнецова.

Парламентарий призвала фиксировать случаи насильственного перемещения детей Киевом, назвав безопасность мирного населения целью, за которую «сражаются наши военные и каждый из нас независимо от того, где мы находимся».

«Сегодня, безусловно, ответ на те новые вызовы, которые стоят перед нами, должен быть достойным», — подытожила Кузнецова.

Бои с Вооруженными силами Украины в Курской области ведутся с 6 августа. По последним данным, с начала вторжения украинских формирований в российский регион пострадали 219 человек. Ранее замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, как украинские солдаты расправились с детьми.

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      Елена Торубарова
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