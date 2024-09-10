В России вырастут пенсии у трех категорий населения

Юрист Кузнецова: военные пенсии проиндексируют на 5,1 процента

С 1 октября в России проиндексируют пенсии тем гражданам, которым исполнилось 80 лет, инвалидам I группы, а также военные пенсии. Об этом сообщил портал «Лайф».

По словам юриста Елены Кузнецовой, индексация военных пенсий составит 5,1 процента. Таким образом, если раньше размер этой выплаты составлял 89,32 процента от суммы денежного довольствия, то с 1 октября он вырастет до 89,83 процента.

Кроме того, с 1 октября повысят пенсии людям, которым исполнится 80 лет. Страховая пенсия по старости складывается из страховой части и фиксированной надбавки. Размер последней ежегодно повышается и в 2024 году достиг 8134,88 рубля. При достижении человеком 80 лет фиксированная выплата увеличивается на 50 процентов.

Также отмечается, что фиксированная выплата вырастет и у инвалидов I группы.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что в России с 2025 года пенсии начнут индексировать по новым правилам — не один, а два раза в год. По ее словам, на рост выплат могут рассчитывать те, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца, а также по инвалидности.