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17:11, 10 сентября 2024Силовые структуры

В российском городе мигрант попытался раздеть двух школьниц в подъезде и был задержан

Во Владивостоке мигрант попытался раздеть двух школьниц в подъезде

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владивостоке мигрант попытался раздеть двух школьниц в подъезде. Об этом сообщает VLADIVOSTOK1.RU.

По данным издания, злоумышленник зашел за девочками в подъезд и стал к ним приставать. В результате иностранца спугнул местный житель. Мигрант скрылся, но позднее был задержан дружинниками, которые передали его силовикам. В свое оправдание он заявил, что несовершеннолетние сами попросили зайти с ними в подъезд и показали паспорт якобы на имя совершеннолетних.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 11 нелегальных мигрантов, которых выявили в рамках расследования уголовного дела о перестрелке таксистов на Комендантском проспекте.

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      Варвара Митина
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