В российском городе мигрант попытался раздеть двух школьниц в подъезде и был задержан

Во Владивостоке мигрант попытался раздеть двух школьниц в подъезде

Во Владивостоке мигрант попытался раздеть двух школьниц в подъезде. Об этом сообщает VLADIVOSTOK1.RU.

По данным издания, злоумышленник зашел за девочками в подъезд и стал к ним приставать. В результате иностранца спугнул местный житель. Мигрант скрылся, но позднее был задержан дружинниками, которые передали его силовикам. В свое оправдание он заявил, что несовершеннолетние сами попросили зайти с ними в подъезд и показали паспорт якобы на имя совершеннолетних.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 11 нелегальных мигрантов, которых выявили в рамках расследования уголовного дела о перестрелке таксистов на Комендантском проспекте.