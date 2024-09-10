В США одобрили законопроект о новых санкциях по Крыму

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях по Крыму

Палата представителей Конгресса США 9 сентября одобрила законопроект о введении санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по Крымскому мосту или альтернативному подземному тоннелю-дублеру, который соединяет полуостров с материковой частью России. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатором проекта стал конгрессмен Грегори Миксом, который является наиболее высокопоставленным демократом в комитете по иностранным делам нижней палаты парламента. Документ включает в себя требование к американской администрации ввести санкции против лиц, которые участвуют в техническом обслуживании Крымского моста или тоннеля, который может появиться как его альтернатива.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью материал американской газеты The Washington Post о планах России и Китая построить подводный тоннель под Керченским проливом. «Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — такую чушь написать», — отметил представитель Кремля.