В США заявили о «жесткой» мягкой силе России

Conversation: «жесткая» мягкая сила России влияет на западные СМИ

Мягкая сила России является «жесткой», поскольку она показывает русскоязычному населению соседних стран способность Москвы оказывать сопротивление Западу, а также влияет на западные СМИ. Об этом со ссылкой на анализ новостей русскоязычных СМИ на Украине и в Грузии за 2021 год сообщает портал Conversation.

«В этот период в российских местных украинских и местных грузинских СМИ появилась риторика, подчеркивающая способность России противостоять военной мощи западных стран. Эта тактика соответствует цели Москвы по воспитанию лояльности русских диаспор и укреплению идеи "русского мира"», — указано в материале.

Отмечается, что данная форма дипломатии является «жесткой» мягкой силой России, способствующей не только привлечению интереса к РФ, но и подрыву доверия к США и НАТО. Отдельно подчеркивается, что это используется и для оказания влияния на западные СМИ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу не удастся отменить русскую культуру и самобытность народов мира. По ее словам, попытки Запада отменить культуру потерпели неудачу, так как иностранные гости ВЭФ в своих выступлениях сделали акцент «на ту самую духовность, сохранение культуры, истории, традиций и особенностей каждого народа».