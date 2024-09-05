Захарова: ВЭФ показал, что Западу не удастся отменить русскую культуру

Выступления участников Восточного экономического форума (ВЭФ) показали, что Западу не удастся отменить русскую культуру и самобытность народов мира. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Разрушительное влияние западных натоцентричных стран бьет не только по экономике, не только по политике путем вмешательства во внутренние дела других государств, а именно по культуре и самобытности, пытаясь отменить, переписать то, что является сутью каждого народа», — заявила Захарова.

По словам представителя МИД, попытки Запада отменить культуру потерпели неудачу, так как иностранные гости ВЭФ в своих выступлениях сделали акцент «на ту самую духовность, сохранение культуры, истории, традиций и особенностей каждого народа». Она добавила, что в настоящее время «редко можно встретить подобные акценты».

Ранее Захарова заявила, что Россия прорабатывает ответные меры на санкции США в отношении медиагруппы «Россия сегодня». Она отметила, что Вашингтон ввел санкции против российских СМИ в преддверии выборов, так как ему «нужна повестка» и новая история о якобы российском вмешательстве.