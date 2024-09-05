В МИД России высказались об ответных мерах на санкции США против российских СМИ

Захарова: РФ прорабатывает ответные меры на санкции против «России сегодня»

Ответные меры на санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» прорабатываются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться. Только сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело», — сказала она.

По словам дипломата, данные рестрикции являются не листингом, при котором осуществляется включение в стоп-листы, отмена аккредитации, запрет вещания или объявление иноагентами. Она отметила, что это «уже какая-то совсем гибридная схема, половина из которой пока еще неизвестна даже самим американским же пользователям, организациям, структурам».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила, что Вашингтон ввел санкции против российских СМИ в предверии выборов, потому что ему «нужна повестка» и новые факты о российском вмешательстве.

Ранее американские власти ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под ограничения также попали десят физических лиц, среди них — главный редактор RT Маргарита Симоньян.