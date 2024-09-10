WSJ: в ВСУ сообщили об отправке в окопы на передовой неопытных солдат

В Вооруженных силах Украины пожаловались на отправку на фронт недостаточно подготовленных солдат. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 37-летнего украинского военнослужащего.

По словам собеседника издания, бойцов, которые только прибыли в его подразделение из учебного центра, уже на следующий день отправили в окопы на передовую. Военнослужащий ВСУ отметил, что это грозит большими потерями неопытных солдат.

«Мы все еще следуем советским инструкциям на полигоне, не обращая внимания на то, что действительно необходимо на войне, например, на медицинскую подготовку», — рассказал боец о проблемах армии Украины.

Ранее украинский пленный солдат Сергей Звирковский рассказал об отношении командования ВСУ к солдатам «как к мясу». По его словам, военнослужащие не получают никакой подготовки на полигоне и используются на передовой «как рабсила».