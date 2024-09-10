Венгрия договорилась о поставках российской нефти

MOL договорилась о поставках нефти по «Дружбе» из России в Венгрию и Словакию

Венгерская нефтегазовая компания MOL договорилась о поставках российской нефти по трубопроводу «Дружба». О планах энергоконцерна сообщили на сайте Будапештской фондовой биржи.

Сырье будет поставляться через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию. Как отмечено в заявлении MOL, новые соглашения о поставках и согласованная процедура получения нефти полностью соответствуют санкциям ЕС и Украины. В 2024 году энергоконцерн получит в собственность соответствующие объемы нефти из России и с 9 сентября будет осуществлять контроль на белорусско-украинской границе.

«Новое соглашение обеспечивает надежное решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба". Я считаю это большим достижением, поскольку это позволяет MOL продолжать внедрять наиболее эффективные и надежные технологии переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Словакии и, в конечном счете, способствует обеспечению безопасности поставок в обе страны», — заявил исполнительный вице-президент MOL Group по переработке и сбыту Габриэль Сабо.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не сможет выжить без поставок российской нефти, которые идут по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. По его словам, республика в случае остановки транзита «полностью лишается нефти», потому что не имеет достаточной альтернативной инфраструктуры и не сможет удовлетворить спрос граждан и предприятий.

Украина остановила поставки нефти от российской компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба» в середине июля 2024-го. Пострадавшие Венгрия и Словакия потребовали от Еврокомиссии принять ответные меры. Как заявил Сийярто, Киев получил указание о прекращении транзита именно из Брюсселя — на это указывает отсутствие реакции ЕС на действия Украины. По данным представителя властей, под блокировку попало около трети российского импорта нефти в Венгрию и порядка 45 процентов — в Словакию.