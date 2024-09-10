Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:52, 10 сентября 2024Россия

Военкор заявил о разочаровании в Алаудинове после его слов о драке с участием чеченцев

Военкор Стешин: слова генерала Алаудинова снова разделили русских и чеченцев
Дмитрий Стешин

Дмитрий Стешин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что разочаровался в командире спецназа «Ахмат» генерал-майоре Апти Алаудинове после его слов о драке с участием уроженцев Чеченской Республики в Анапе. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале военкора «Русский тарантасъ».

По словам журналиста, он надеялся, что Алаудинов поможет завершить цикл примирения русских и чеченцев, а также скорректировать «путь обособления Чечни», «направив ее из цивилизационного тупика архаики во внешний мир».

«Все эти надежды обнулились стандартной заплачкой "Рафик неуновен то есть абсолютно" (...) Говорилось это для своих и ради своих, и сказанными словами опять проведен водораздел между народами», — написал в блоге Стешин.

Ранее Алаудинов рассказал подробности инцидента в Анапе с участием чеченцев. По словам генерала, драку спровоцировала девушка, с которой чеченцы хотели познакомиться. «Девушка в грубой форме (...) его послала», — сообщил командир. Он отметил, что еще одна отдыхающая грубо высказалась о чеченском народе. «Видишь ли, что мы, чеченцы, тиктокеры и что нас, оказывается, укропы тут, мы от них бежим толпами», — пояснил Алаудинов. Поводом к последовавшей за этим драке стало оскорбление не только жителей Чечни, но и действующего подразделения Вооруженных сил России, подчеркнул он. «Следователь говорит, что он их посадит», — сказал Алаудинов об участвовавших в конфликте чеченцах. Он считает, что в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу из-за их национальности.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

      В Минстрое оценили строительство новостроек в России

      В Госдуме отреагировали на слова Алаудинова о драке с участием чеченцев в Анапе

      Грузия обсудила с Турцией вступление в НАТО

      В США оценили решение Турции подать заявку в БРИКС

      Россиянам назвали главного друга аллергиков осенью

      Российская «Мста» получила «царь-мангал»

      Рогов рассказал о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Степногорске

      Арестованы счета сына фигуранта дела о сухпайках для Российской армии

      Президент Грузии захотела баллотироваться на второй срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше