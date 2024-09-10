Военкор заявил о разочаровании в Алаудинове после его слов о драке с участием чеченцев

Военкор Стешин: слова генерала Алаудинова снова разделили русских и чеченцев

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что разочаровался в командире спецназа «Ахмат» генерал-майоре Апти Алаудинове после его слов о драке с участием уроженцев Чеченской Республики в Анапе. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале военкора «Русский тарантасъ».

По словам журналиста, он надеялся, что Алаудинов поможет завершить цикл примирения русских и чеченцев, а также скорректировать «путь обособления Чечни», «направив ее из цивилизационного тупика архаики во внешний мир».

«Все эти надежды обнулились стандартной заплачкой "Рафик неуновен то есть абсолютно" (...) Говорилось это для своих и ради своих, и сказанными словами опять проведен водораздел между народами», — написал в блоге Стешин.

Ранее Алаудинов рассказал подробности инцидента в Анапе с участием чеченцев. По словам генерала, драку спровоцировала девушка, с которой чеченцы хотели познакомиться. «Девушка в грубой форме (...) его послала», — сообщил командир. Он отметил, что еще одна отдыхающая грубо высказалась о чеченском народе. «Видишь ли, что мы, чеченцы, тиктокеры и что нас, оказывается, укропы тут, мы от них бежим толпами», — пояснил Алаудинов. Поводом к последовавшей за этим драке стало оскорбление не только жителей Чечни, но и действующего подразделения Вооруженных сил России, подчеркнул он. «Следователь говорит, что он их посадит», — сказал Алаудинов об участвовавших в конфликте чеченцах. Он считает, что в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу из-за их национальности.