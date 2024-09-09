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19:40, 9 сентября 2024Россия

Алаудинов рассказал подробности инцидента с участием чеченцев в Анапе

Алаудинов сообщил в Telegram причины драки с участием чеченцев в Анапе
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Александр Река / ТАСС

Командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал подробности инцидента в Анапе с участием уроженцев Чеченской Республики. Этой теме соратник Кадырова посвятил 20-минутный видеоролик, который он опубликовал в Telegram.

Алаудинов рассказал о двоих чеченцах, которых задержали после драки в курортном городе. Также он заявил о якобы данной следственным органам установке «закрыть» фигурантов. 3 сентября Telegram-канал Shot сообщил о драке в Анапе. При этом, по данным канала, в конфликте участвовали не уроженцы Чечни, а мигранты.

По словам генерала Алаудинова, драку спровоцировала девушка, с которой чеченцы хотели познакомиться. «Девушка в грубой форме (...) его послала», — сообщил командир. Он отметил, что еще одна отдыхающая грубо высказалась о чеченском народе. «Видишь ли, что мы, чеченцы, тиктокеры и что нас, оказывается, укропы тут, мы от них бежим толпами», — пояснил Алаудинов.

Поводом к последовавшей за этим драке стало оскорбление не только жителей Чечни, но и действующего подразделения Вооруженных сил России, подчеркнул он. «Следователь говорит, что он их посадит», — сказал Алаудинов об участвовавших в конфликте чеченцах. Он считает, что в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу из-за их национальности.

«Две эти твари, которые оскорбляют чеченскую нацию, — мы их никак, ни к чему не подтягиваем. (…) Видишь ли, они русские», — заявил Алаудинов и задался вопросом, какие права есть у жителей Чечни. «Может, мы тоже не граждане Российской Федерации, мы просто не знаем, что являемся второсортными?» — заключил командир.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ с помощью атаки на Курскую область хотели замедлить продвижение ВС России в зоне специальной военной операции но это только ускорило ход наступления. Командир спецназа «Ахмат» добавил, что Киев планировал взять под контроль Курскую атомную электростанцию, чтобы шантажировать Москву, однако ему не удалось это сделать. По словам Алаудинова, российские военные остановили ВСУ в Курской области и нанесли им ощутимый урон.

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      Варвара Кошечкина
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