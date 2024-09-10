Военный эксперт Шлепченко: России придется потерпеть и скорее закончить СВО

В данный момент спектр угроз России в ответ на переход «красных линий» со стороны США, Британии и Украины не так уж и широк. Придется потерпеть некоторое время и как можно скорее закончить специальную военную операцию (СВО), заявил в беседе с «Царьградом» военный обозреватель Влад Шлепченко.

По его словам, за последние годы страны НАТО еще сильнее расширили свое военное присутствие на востоке и севере еврозоны. При этом альянс продолжает снабжать Киев высокотехнологичным оружием, на которое Россия не всегда готова дать ответ, так что стране «придется потерпеть».

«Тут, по большому счету, России придется только терпеть. Терпеть вот такие удары и стараться как можно быстрее закончить войну непосредственно на поле боя, то есть на территории бывшей Украины», — сделал акцент Шлепченко.

Он заметил, что наиболее безопасными для РФ вариантами ответа на провокации Запада и Украины сейчас являются кибероперации, а также саботаж в тылу противника. Западные страны до сих пор не преуспели в отражении подобных атак, добавил специалист.

В заключение он заявил, что единственный выход для страны — как можно скорее завершить СВО, что окончательно уничтожит опасность со стороны Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал причины для продолжения СВО. По его словам, победа над Киевом является безальтернативным способом достижения целей Москвы.