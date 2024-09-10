Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:00, 10 сентября 2024Забота о себе

Встречающаяся одновременно с несколькими парнями девушка заявила о нетерпимости к изменам

Фото: Helena Lopes / Unsplash

26-летняя девушка по имени Кенна Бетани, которая встречается с несколькими парнями одновременно, заявила, что выступает против измен. Свою позицию она объяснила в комментарии для Mirror.

Бетани рассказала, что раньше состояла в моногамных отношениях с одним партнером, однако поняла, что они ей не подходят. В то же время, как заявила девушка, она не изменяет своим бойфрендам. «Люди должны открыто говорить о своих желаниях. Со стороны может показаться, что я хочу изменять, но я никогда не делала этого. Я придерживаюсь определенных правил», — объяснила она.

Девушка добавила, что у нее есть один основной партнер и несколько дополнительных. В рамках приемлемого для нее формата она может заинтересоваться, к примеру, незнакомцем в клубе, однако отношения с ним не будут для Бетани важнее отношений с главным бойфрендом.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Ранее сексолог Шантель Оттен рассказала о новом модном эротическом тренде. По ее словам, секс-медитации стали новым эротическим трендом, который стал популярен благодаря ценителям осознанной интимной близости.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ. Он приехал из Узбекистана и фотографировал военкоматы

      Месси назвал величайшего спортсмена в истории

      Встречающаяся одновременно с несколькими парнями девушка заявила о нетерпимости к изменам

      Изрезавший экс-жену ножом россиянин напал на полицейского и получил 13,5 лет колонии

      Россиянам отсоветовали ждать падения цен на жилье

      Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачном платье

      На Западе заявили об информационной войне Зеленского против Германии

      В России сотрудница оператора связи передавала данные об абонентах за деньги и попалась

      Плющенко запросил многомиллионный грант на ледовое шоу

      Польский клуб из Освенцима оштрафовали за баннер в адрес немецкой команды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше