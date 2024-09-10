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02:00, 10 сентября 2024Забота о себе

Сексолог рассказала о новом модном эротическом тренде

Фото: FernandoMadeira / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Шантель Оттен назвала секс-медитации новым эротическим трендом, который стал популярен благодаря ценителям осознанной интимной близости. В беседе с Fashion Journal она рассказала об особенностях этой практики.

По словам Оттен, эротической медитацией можно заниматься как в паре, так и самостоятельно. Главное — это сосредоточиться на эротических переживаниях, близости и удовольствии, объяснила эксперт, уточнив, что расслабление тела и разума в сочетании с дыхательными упражнениями являются неотъемлемой частью секс-медитации.

Сексолог добавила, что, как правило, эта практика подразумевает прикосновения к телу, но при этом возможна и без физического контакта. Например, по ее словам, можно визуализировать эротические сцены или воображать их.

Оттен полагает, что сексуальная медитация помогает повысить уверенность в себе, усилить связь с партнером, уменьшить стресс и беспокойство. Кроме того, по мнению специалистки, практика обогащает чувственные переживания и делает занятия любовью более приятными.

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      Алиса Дмитриева
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