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11:12, 10 сентября 2024Экономика

Wildberries поднял плату за прием товаров на склад в несколько раз

Forbes: Wildberries ввел коэффициент х156 для оплат приема товаров на складе

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Летом 2024 года Wildberries сделал услугу приема товаров на склад платной и поднял ее стоимость в несколько раз. Об этом со ссылкой на продавцов маркетплейса сообщает Forbes.

Плата за услугу составила 3,5 рубля за литр объема, при этом различные склады стали применять повышающие коэффициенты в зависимости от загрузки. Множители стали доходить до х20 — так, например, за поставку 1000 курток поставщику из Марий Эл потребуется заплатить 140 тысяч рублей. По словам продавцов, маркетплейс и раньше брал деньги за приемку, но только в пиковые даты. Сейчас платить придется на постоянной основе.

Минимальные коэффициенты составляют х20. При этом в июне коэффициент склада «Хабаровск» доходил до х142 и х144. Максимальное значение, которое было отмечено — х156 в середине июля на подмосковном складе «Электросталь».

Партнеры Wildberries назвали ситуацию беспределом — по их словам, площадка уже повысила комиссии до небес, а теперь пришла пора «космических тарифов». Представители площадки назвали это решение вынужденным и объяснили его загрузкой своих складов. По мнению экспертов, логистика Wildberries не успевает за бурным развитием компании, а корпоративный конфликт между акционерами Татьяной и Владиславом Бакальчуками осложняет ситуацию.

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Совладелец Wildberries заявил, что сложности с системой приемки товаров и штрафами объясняются нехваткой персонала на складах маркетплейса, что вредит скорости и качеству работы. Еще одна причина — ввод в эксплуатацию новых мезонинов — многоярусных конструкций которые увеличивают площадь хранения. Это снизило пропускную способность складов, что привело к дефициту слотов и задержкам в работе.

Ранее Бакальчук обвинил руководство маркетплейса в прекращении строительства складов на всей территории России и в странах СНГ, а также удержании миллиарда рублей, который должны были получить подрядчики. По его словам, решение принято с подачи «братьев Мирзоян». «Субподрядчики остались без денег, а работы по строительству полностью заморожены», — пишет он, уточняя, что речь идет о 30 объектах. В объединенной компании РВБ рассказали, что учрежденная Бакальчуком «ВБ Девелопмент» задолжала более 30 миллиардов рублей и «не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам».

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      Вячеслав Агапов
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