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19:31, 10 сентября 2024Наука и техника

Юпитерианскую миссию Europa Clipper начали готовить к запуску в октябре

Юпитерианскую миссию Europa Clipper НАСА начали готовить к запуску в октябре

Фото: Mario Tama / Getty Images

Юпитерианская миссия Europa Clipper получила одобрение НАСА на начало финальной предстартовой подготовки к запуску. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Миссия прошла проверку после месяцев интенсивного изучения, чтобы определить, могут ли транзисторы, используемые в различных частях космического корабля, справиться с радиационной средой вокруг Юпитера», — говорится в публикации.

Запуск автоматической межпланетной станции (АМС) на свярхтяжелой ракете Falcon Heavy состоится не ранее 10 октября с космодрома в штате Флорида (США). Старт миссии должен состояться не позднее конца октября.

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Ранее издание сообщило, что НАСА готовится выдать разрешение на запуск в следующем месяце АМС Europa Clipper, придя к выводу, что ее электроника способна справиться с запланированным графиком миссии.

Europa Clipper будет вращаться вокруг Юпитера и проведет несколько близких пролетов мимо ее спутника — Европы, внутри которой, как считается, имеется подледный океан с жидкой водой. АМС соберет данные об атмосфере, поверхности и недрах юпитерианской луны, внутри которой допускается существование жизни.

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      Иван Потапов
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