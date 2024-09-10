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11:51, 10 сентября 2024Ценности

Звезда «Эйфории» поделилась видео в платье с откровенным декольте

Актриса Сидни Суини поделилась видео в черном платье с откровенным декольте

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини поделилась видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 26-летняя звезда телесериала «Эйфория» запечатлена в облегающем платье черного цвета с глубоким декольте, которое частично оголяет ее грудь. Визажисты сделали Суини макияж с акцентом на губы, нанеся на них розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в легкие локоны.

Пост знаменитости набрал 2,7 миллиона лайков.

Ранее пользователи сети раскритиковали наряд Сидни Суини на прогулке в Венеции. Тогда актриса вышла в свет в кремовом костюме, который состоял из пиджака с глубоким декольте и укороченной юбки.

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      Мария Винар
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