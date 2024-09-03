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16:52, 3 сентября 2024Ценности

Наряд звезды «Эйфории» на прогулке в Венеции раскритиковали в сети

Фото: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Globallookpress.com

Наряд американской актрисы Сидни Суини на прогулке в Венеции раскритиковали в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

26-летняя звезда телесериала «Эйфория» вышла в свет в кремовом костюме, состоящем из пиджака с глубоким декольте и укороченной юбки. Звезда надела туфли-лодочки, а в качестве аксессуаров она взяла маленькую сумку в тон. Свой образ она дополнила укладкой с собранными в хвост волосами и солнцезащитными очками.

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Пользователи сети не оценили образ актрисы, о чем написали в комментариях под материалом. «Очень странная неудобная одежда для посадки в самолет, даже если он частный», «Наряд ей не идет. Мне кажется, он ей слишком узок или мал», «Верх слишком тяжелый для юбки, поэтому выглядит несоответствующе», «Некрасивый наряд. Неряшливый бледный лимон», — заявили они.

Ранее звезда «Эйфории» появилась на Венецианском кинофестивале в оголяющем грудь платье. Суини появилась на ковровой дорожке в вечернем наряде люксового бренда Armani.

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      Екатерина Ештокина
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