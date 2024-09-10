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13:42, 10 сентября 2024Ценности

Звезда сериала «Слово пацана» снялся для мерча Канье Уэста

Российский актер Ярослав Могильников снялся для мерча Канье Уэста YZY SPLY

Фото: @gosharubchinskiy

Российский актер Ярослав Могильников снялся для рекламы мерча американского рэпера Канье Уэста. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) дизайнера Гоши Рубчинского.

На размещенном фото звезда сериала «Слово пацана» предстал в одежде из капсульной коллекции одежды музыканта YZY SPLY. На нем черные брюки и белая футболка без рукавов, оформленная кириллицей «Вестник трибун».

В декабре 2023 года Могильников появился в сторис у Уэста. Тогда на фото, которое опубликовал рэпер в своих соцсетях, он позировал в лонгсливе с надписью Vultures, который создал дизайнер Гоша Рубчинский. Лонгслив стал частью кампании продвижения для альбома рэпера под названием Vultures.

14 декабря Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обувиYeezy, созданного Канье Уэстом. Музыкант отметил, что приход российского модельера в Yeezy является важным достижением в истории дизайна.

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      Мария Винар
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