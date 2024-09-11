Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 11 сентября 2024Россия

Алаудинов заявил о «врагах за спинами» и обратился к россиянам

Алаудинов заявил о «врагах за спинами» россиян и попросил сохранять единство

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Командир подразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о врагах, скрывающихся за спинами россиян и обратился к подписчикам. Об этом говорится в видеообращении, которое офицер разместил в Telegram.

Алаудинов попросил аудиторию его канала сделать все, чтобы «сатанисты (...) не смогли вбить клин между нами». Российский народ должен сохранить единство даже после завершения специальной военной операции, отметил он.

«За нашими спинами есть очень много наших врагов», — подчеркнул Алаудинов и призвал приложить максимальные усилия для противостояния противникам России.

11 сентября Алаудинов сообщил, что российские войска в ходе контрнаступления в Курской области освободили десять населенных пунктов от присутствия Вооруженных сил Украины. Обстановку для российских войск на этом участке генерал назвал хорошей.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Дроны атаковали российскую Арктику. Один из беспилотников летел со стороны страны НАТО

      Назван способ защититься от деменции

      Россиянам назвали позволяющие без лишних трат преобразить интерьер спальни приемы

      Появление большого количества русскоговорящих в украинском городе объяснили

      20 лет колонии запросили бывшему российскому следователю за рекордную взятку

      В России мигрант проломил череп молодой девушке за отказ встречаться

      Алаудинов заявил о «врагах за спинами» и обратился к россиянам

      Израильский боец ММА написал на снаряде имя брата Нурмагомедова

      Жена мобилизованного на Украине рассказала о готовности выйти на Майдан

      Названа сумма ущерба для сельского хозяйства из-за ситуации в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше