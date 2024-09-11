Алаудинов заявил о «врагах за спинами» и обратился к россиянам

Алаудинов заявил о «врагах за спинами» россиян и попросил сохранять единство

Командир подразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о врагах, скрывающихся за спинами россиян и обратился к подписчикам. Об этом говорится в видеообращении, которое офицер разместил в Telegram.

Алаудинов попросил аудиторию его канала сделать все, чтобы «сатанисты (...) не смогли вбить клин между нами». Российский народ должен сохранить единство даже после завершения специальной военной операции, отметил он.

«За нашими спинами есть очень много наших врагов», — подчеркнул Алаудинов и призвал приложить максимальные усилия для противостояния противникам России.

11 сентября Алаудинов сообщил, что российские войска в ходе контрнаступления в Курской области освободили десять населенных пунктов от присутствия Вооруженных сил Украины. Обстановку для российских войск на этом участке генерал назвал хорошей.