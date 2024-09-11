Американцы выбрали победителя дебатов между Трампом и Харрис

Опрос Reuters: Харрис не удалось убедить избирателей голосовать за нее

Кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис не удалось убедить сомневающихся избирателей голосовать за нее после предвыборных дебатов с ее оппонентом республиканцем Дональдом Трампом, передает Reuters со ссылкой на свой опрос.

Агентство собрало свою фокус-группу из тех американцев, которые все еще не были уверены, как они будут голосовать на выборах 5 ноября, прежде чем посмотрят дебаты. После их окончания 60 процентов опрошенных заявили, что они либо проголосуют за республиканца, либо склоняются к его поддержке, 30 процентов отдали бы свой голос кандидату-демократу, а оставшиеся 10 процентов не смогли окончательно сделать выбор.

Авторы материала резюмировали, что, несмотря на «сложившееся общее мнение» о доминировании Харрис в предвыборной гонке, многих до сих пор колеблющихся избирателей не убедило выступление кандидата на дебатах.

Ранее экспресс-опрос CNN показал, что более половины избирателей заявили об уверенной победе Камалы Харрис в ходе прошедших предвыборных дебатов. Опрос проводился посредством текстовых сообщений, общее количество респондентов составило 605 человек из числа зарегистрированных избирателей.