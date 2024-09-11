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09:44, 11 сентября 2024Мир

Раскрыты первые результаты дебатов Трампа и Харрис

CNN: экспресс-опрос показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Более половины избирателей, принявших участие в экспресс-опросе от SSRS, заявили об уверенной победе кандидата от демократов Камалы Харрис в ходе дебатов с ее оппонентом на выборах, республиканцем Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

Результаты опроса показали, что 63 процента респондентов считают, что Харрис выступила лучше Трампа, в то время как бывшему президенту США отдали предпочтение 37 процентов опрошенных американцев. При этом 36 процентов также заявили, что они полностью доверяют Трампу, а 32 процента — что они полностью доверяют Харрис в вопросах внешней и внутренней политики страны.

Опрос CNN проводился посредством текстовых сообщений, общее количество респондентов составило 605 человек из числа зарегистрированных избирателей.

Дебаты Трампа и Харрис состоялись 10 сентября. Бывший американский лидер оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру».

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      Виктория Кондратьева
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