Раскрыты первые результаты дебатов Трампа и Харрис

CNN: экспресс-опрос показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Более половины избирателей, принявших участие в экспресс-опросе от SSRS, заявили об уверенной победе кандидата от демократов Камалы Харрис в ходе дебатов с ее оппонентом на выборах, республиканцем Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

Результаты опроса показали, что 63 процента респондентов считают, что Харрис выступила лучше Трампа, в то время как бывшему президенту США отдали предпочтение 37 процентов опрошенных американцев. При этом 36 процентов также заявили, что они полностью доверяют Трампу, а 32 процента — что они полностью доверяют Харрис в вопросах внешней и внутренней политики страны.

Опрос CNN проводился посредством текстовых сообщений, общее количество респондентов составило 605 человек из числа зарегистрированных избирателей.

Дебаты Трампа и Харрис состоялись 10 сентября. Бывший американский лидер оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру».