Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле на границе

Минобороны Армении опровергло заявление МО Азербайджана об обстреле на границе

В Министерстве обороны (МО) Армении опровергли заявление азербайджанских коллег о нарушении армянской армией режима прекращения огня на западном направлении границы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Минобороны республики, заявление МО Азербайджана об обстреле на границе «не соответствует действительности». В ведомстве также напомнили о предложении армянского правительства создать совместный с азербайджанской стороной механизм «расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/ или информации о них», на которое в Баку пока не отреагировали.

11 сентября в Минобороны Азербайджана сообщали, что армянские военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении села Гейдарабад в Нахичеванской автономной республике.