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12:19, 11 сентября 2024Бывший СССР

Азербайджан обвинил Армению в обстреле

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций армии
Армянский военный. Архивное фото

Армянский военный. Архивное фото. Фото: Staff / Reuters

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Гейдарабад. С таким обвинением выступило Минобороны Азербайджана.

«11 сентября (…) позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия с противоположных позиций подразделений Вооруженных сил Армении», — говорится в заявлении ведомства.

Минобороны отметило, что войска Азербайджана приняли адекватные ответные меры на инцидент.

28 августа азербайджанское оборонное ведомство заявило, что армянские силы обстреляли войска в Нахичеванском регионе. Уточнялось, что инцидент произошел вечером.

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      Кристина Есикова
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