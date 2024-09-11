Азербайджан обвинил Армению в обстреле

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций армии

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Гейдарабад. С таким обвинением выступило Минобороны Азербайджана.

«11 сентября (…) позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия с противоположных позиций подразделений Вооруженных сил Армении», — говорится в заявлении ведомства.

Минобороны отметило, что войска Азербайджана приняли адекватные ответные меры на инцидент.

28 августа азербайджанское оборонное ведомство заявило, что армянские силы обстреляли войска в Нахичеванском регионе. Уточнялось, что инцидент произошел вечером.