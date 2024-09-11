Армения заявила об отсутствии территориальных претензий к Азербайджану

Пашинян: в конституции Армении нет территориальных претензий к Азербайджану

В конституции Армении отсутствуют территориальные претензии к Азербайджану. Об этом в ходе выступления заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Реальность такова, что в нашей конституции нет территориальных претензий к Азербайджану», — заявил глава кабмина.

Что именно имел в виду премьер-министр Армении — неизвестно. В последней публикации конституции Армении в преамбуле все еще заявлена цель воссоединения с Карабахом, который по Алма-Атинской декларации 1991 года принадлежит Азербайджану.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что конституция Армении является главным препятствием для подписания мирного договора между Баку и Ереваном из-за пункта о Нагорном Карабахе.