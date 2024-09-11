Бейонсе отметила 43-летие в откровенном наряде

Певица Бейонсе отметила 43-летие в мини-юбке бренда Pucci

Американская певица Бейонсе поделилась с фанатами снимками в откровенном образе в честь дня рождения. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость отметила 43-летие в компании супруга, рэпера Jay Z. Исполнительницу запечатлели на пляже в мини-юбке люксового бренда Pucci стоимостью 784 доллара (71 тысяча рублей) и боди из аналогичной линейки за 415 долларов (38 тысяч рублей). Кроме того, Бейонсе надела зеленые сандалии той же марки и прозрачные перчатки с перьями.

В июне Бейонсе опубликовала фото в оголяющем тело ковбойском наряде. Исполнительницу запечатлели в платье с глубоким декольте с анималистическим принтом и джинсовых мини-шортах голубого цвета.