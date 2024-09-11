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09:59, 11 сентября 2024Экономика

Российскую компанию попросили доплатить за суда миллиард рублей

РБК: создание двух судов для российской компании подорожало на миллиард рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Судостроительный завод «Отрадное» попросил сахалинскую компанию «Островной-краб» доплатить до миллиарда рублей за завершение строительства двух краболовных судов, которые были заказаны еще в 2020 году. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет РБК.

Контракт был подписан в рамках первого этапа государственной программы инвестиционных квот. Он подразумевал выдачу права вылова в обмен на обязательства по строительству современных судов. «Отрадное» обязалось построить два краболова за четыре миллиарда рублей в течение двух лет, однако верфь сорвала сроки и не уложилась в сумму.

Собеседники издания утверждают, что все оборудование, в том числе двигатели, закуплено. Подорожание связано с тем, что у подрядчика нет оборотных средств, чтобы завершить строительство.

Как отмечается в материале, случай является далеко не единственным, когда российские верфи перенесли сроки сдачи судов в рамках программы инвестквот. В первой редакции программы срок строительства судна ограничили пятью годами, но в 2023-м его увеличили до семи лет плюс один дополнительный год.

Участники рынка указывают, что на массовый срыв сроков повлияли отсутствие компетенций и западные санкции, которые усложнили, а в ряде случаев сделали невозможными поставки судового оборудования у привычных заказчиков.

В конце 2022 года во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) пришли к выводу, что получить заказанные для отрасли суда будет невозможно из-за «технологических тромбов».

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