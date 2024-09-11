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01:01, 11 сентября 2024Ценности

Блогерша опубликовала фото в бикини и с небритыми подмышками

Блогерша и модель Тео Марселла снялась в бикини и с небритыми подмышками

Фото: @teomarcella

Американская блогерша и модель Тео Марселла снялась в купальнике и с небритыми подмышками. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка предстала на размещенном фото, сидя на кожаном диване. Она запечатлела себя в крошечном бикини в разноцветную полоску, которое состояло из топа без косточек и V-образных мини-стрингов. Также 25-летняя инфлюэнсерша надела атласную косынку на голову.

При этом Марселла подняла руку, продемонстрировав растительность в подмышечной впадине.

В мае английская актриса Эмма Коррин попала на обложку журнала Harper’s Bazaar с волосами под мышками и вызвала ажиотаж в сети.

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      Карина Черных
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