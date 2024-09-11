Британия столкнулась с нехваткой военных полигонов из-за украинцев

NAO: в Британии не хватает полигонов для военных учений из-за тренировок ВСУ

Вооруженным силам (ВС) Великобритании не хватает полигонов для военных учений из-за того, что на них проходят тренировки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках операции «Интерфлекс». Об этом сообщается в отчете Национального финансово-контрольного управления Великобритании (NAO).

«"Интерфлекс" занимает более четверти армейских тренировочных площадок, что снижает возможности вооруженных сил Великобритании по поддержанию собственных программ подготовки», — утверждается в публикации.

По данным отчета, Министерство обороны страны признало, что использование полигонов для обучения украинских военных «ограничит возможности британской армии по подготовке собственных солдат». По информации NAO, из-за нехватки полигонов в 2023 году подразделения ВС Британии в восемь раз чаще получили отказ на проведение учений, чем в 2019 году.

В мае Германия выслала из страны семерых украинских военных, проходивших обучение в стране, за ношение правоэкстремистской символики.