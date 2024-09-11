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22:31, 11 сентября 2024Мир

Британское правительство уличили в экономии на помощи Украине

FT: Британия ради экономии отправляла Украине списанную технику

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания отправляла Украине списанную технику и амуницию ради экономии на их утилизации. В этом британское правительство уличила газета Financial Times (FT).

По словам собеседника издания, пожелавшего сохранить анонимность, переданное Украине оборудование было необходимо на фронте. Кроме того, доставить снаряжение в Киев оказалось дешевле, чем утилизировать.

«Из-за украинского конфликта оказалось, что у нас дефицит военных запасов. Но это даже хорошо, что мы избавились от старого оборудования и теперь можем заменить его новым», — рассказал собеседник FT.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США приняла решение в ближайшие недели направить Украине дополнительные системы ПВО. Он вспомнил, что еще в июле президент США обещал пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО для Украины.

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      Евгений Силаев
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