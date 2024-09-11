Четверо участников ОПГ получили до 12 лет колонии за нападения и вымогательства у россиян

В Уфе четверо участников ОПГ получили до 12 лет за нападения и похищение мужчины

В Уфе суд дал четверым участникам организованной преступной группы (ОПГ) до 12 лет лишения свободы за нападение на местных жителей, грабеж и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета (СК) России по Башкирии Евгений Каневский.

Как установил суд, ОПГ действовала в городе в период с 2020 по 2022 год. Участникам — от 18 до 31 года. Ее лидером был 30-летний мужчина из Таджикистана, который раньше занимался единоборствами. Злоумышленники разыскивали граждан, которые, как они считали, имели деньги, и нападали на них под разными предлогами. Они угрожали пострадавшим расправой и требовали у них деньги.

В одном случае фигуранты избили и похитили мужчину из дома и привезли к его бабушке, с которой требовали 150 тысяч рублей. Они рассказали женщине, что их подруга взяла кредит для внука женщины, который тот отказался выплачивать. После этого мужчину еще дважды удерживали более суток в компьютерном клубе, по-прежнему требуя денег. Необходимой суммы у пенсионерки не было, и она отдала злоумышленникам шубу своей дочери.

По данным следствия, во втором случае лидер ОПГ разыграл ссору, которая якобы произошла между его одноклассником и членом банды. Фигурант придумал претензию о том, что мужчина чуть не сбил сестру его сообщника. Трое членов ОПГ избили потерпевшего. В какой-то момент их главарь вступился за него, якобы не дав его в обиду. После этого он запугал его тем, что мужчине грозят проблемы, на решение которых потребуются деньги. Пострадавший передал ему пять тысяч рублей.

По информации правоохранителей, всех членов ОПГ задержали в августе 2022 года. Суд признал их виновными по статьям о мошенничестве, грабеже, разбое, вымогательстве и похищении человека. Двое осужденных получили 12 и 8 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Еще двое фигурантов получили 6 и 4,5 года лишения свободы условно с испытательными сроками на четыре и три года.

Ранее сообщалось, что в Приморье следователи установили новый эпизод преступной деятельности ОПГ «Трифоновские».