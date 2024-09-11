Дакота Джонсон вышла в свет в платье с откровенным декольте

Актриса Дакота Джонсон посетила гала-ужин в платье Gucci с откровенным декольте

Американская актриса и модель Дакота Джонсон вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

34-летняя звезда «50 оттенков серого» посетила гала-ужин Caring for Women, который был организован фондом Kering Foundation. Для мероприятия Джонсон выбрала платье люксового бренда Gucci, оформленное белой длинной юбкой и сетчатым сияющим верхом с глубоким V-образным декольте. На размещенных кадрах видно, что знаменитость не стала надевать под изделие бюстгальтер.

Фото: Photo Image Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Для образа визажисты сделали Джонсон макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли ей на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в хвост и предложили артистке длинные жемчужные серьги.

В июне папарацци заметили Дакоту Джонсон в откровенном виде на отдыхе в Малибу.