Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал последствия возможного разрешения США Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атак по территории России. В беседе с «Лентой.ру» депутат связал подобное решение с положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, подчеркнув, что Россия надежно защищена средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что решение об ударах по территории России ракетами ATACMS уже было принято.
«Думаю, что решение такое было принято, об этом и [госсекретарь США Энтони] Блинкен говорил. Скорее всего, это связано с тем, что положение в Курской области для ВСУ становится критичным, и они пытаются каким-то образом продолжить террористические акты, используя эти ракеты», — заявил Чепа.
Парламентарий также подчеркнул, что Россия обладает широким арсеналом средств ПВО, способных нейтрализовать подобные угрозы.
11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что США в ближайшие недели могут разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России. Также подчеркивалось, что Франция и Великобритания поддерживают подобный подход.
В свою очередь, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол также отмечал, что в ходе своего визита в Киев Блинкен передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью ATACMS.