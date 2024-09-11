Депутат Чепа: Россия защищена от возможных атак ВСУ ракетами ATACMS

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал последствия возможного разрешения США Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атак по территории России. В беседе с «Лентой.ру» депутат связал подобное решение с положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, подчеркнув, что Россия надежно защищена средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что решение об ударах по территории России ракетами ATACMS уже было принято.

«Думаю, что решение такое было принято, об этом и [госсекретарь США Энтони] Блинкен говорил. Скорее всего, это связано с тем, что положение в Курской области для ВСУ становится критичным, и они пытаются каким-то образом продолжить террористические акты, используя эти ракеты», — заявил Чепа.

Парламентарий также подчеркнул, что Россия обладает широким арсеналом средств ПВО, способных нейтрализовать подобные угрозы.

11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что США в ближайшие недели могут разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России. Также подчеркивалось, что Франция и Великобритания поддерживают подобный подход.

В свою очередь, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол также отмечал, что в ходе своего визита в Киев Блинкен передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью ATACMS.

