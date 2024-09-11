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14:44, 11 сентября 2024Россия

В России высказались о защищенности территории страны от ракет ATACMS

Депутат Чепа: Россия защищена от возможных атак ВСУ ракетами ATACMS

Фото: United States Army / Reuters

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал последствия возможного разрешения США Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атак по территории России. В беседе с «Лентой.ру» депутат связал подобное решение с положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, подчеркнув, что Россия надежно защищена средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что решение об ударах по территории России ракетами ATACMS уже было принято.

«Думаю, что решение такое было принято, об этом и [госсекретарь США Энтони] Блинкен говорил. Скорее всего, это связано с тем, что положение в Курской области для ВСУ становится критичным, и они пытаются каким-то образом продолжить террористические акты, используя эти ракеты», — заявил Чепа.

Парламентарий также подчеркнул, что Россия обладает широким арсеналом средств ПВО, способных нейтрализовать подобные угрозы.

11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что США в ближайшие недели могут разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России. Также подчеркивалось, что Франция и Великобритания поддерживают подобный подход.

В свою очередь, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол также отмечал, что в ходе своего визита в Киев Блинкен передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью ATACMS.

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      Варвара Кошечкина
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