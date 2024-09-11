Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:12, 11 сентября 2024Экономика

Павла Дурова сравнили с Джордано Бруно

Mash: авторы таблички Павлу Дурову в Петербурге сравнили его с Джордано Бруно

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге увековечили имя уроженца города, создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. О вероятной новой достопримечательности Северной столицы пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мемориальная доска появилась на одном из домов на улице Камышовой в Приморском районе города. Именно здесь, как известно, Дуров провел свое детство. Об авторстве таблички неизвестно, но, по-видимому, энтузиасты, ответственные за ее установку, питают глубокое уважение к медиамагнату.

Так, они сравнивают Дурова с Джордано Бруно, пожертвовавшим собой ради идеи. «Здесь 10 октября 1984 года родился Павел Валерьевич Дуров, основатель ВКонтакте и Telegram, Кулибин и Яблочков современности, Джордано Бруно наших дней, арестованный французским правительством за свои убеждения и продвижения технологий в массы», — гласит надпись на плите.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа по подозрению в соучастии в незаконных действиях, которые совершались через Telegram. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. 28 августа российского медиаменеджера взяли под судебный надзор и обязали внести залог в размере 5 миллионов евро. Дуров назвал претензии французских властей к нему «удивительными».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались захватить буровую вышку в Черном море. Минобороны заявило, что операция «захлебнулась в крови»

      Автомобили Ford научились подслушивать водителей

      Майнинг захотели ограничить в некоторых регионах России

      Ротенберг вышел из совета директоров КХЛ

      В посольстве Сирии заявили о едином кураторе у Киева и сирийских террористов

      Подозреваемый в расправе над экс-замначальника российского танкового училища арестован

      Германия заверила Трампа в нежелании есть кошек и собак

      Бывшая жена Погребняка прошлась по улице в облегающем платье спустя пять дней после родов

      Ограничения в работе двух российских аэропортов сняли

      На Западе предрекли обрушение позиций ВСУ в Курской области на фоне наступления России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше