Павла Дурова сравнили с Джордано Бруно

Mash: авторы таблички Павлу Дурову в Петербурге сравнили его с Джордано Бруно

В Санкт-Петербурге увековечили имя уроженца города, создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. О вероятной новой достопримечательности Северной столицы пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мемориальная доска появилась на одном из домов на улице Камышовой в Приморском районе города. Именно здесь, как известно, Дуров провел свое детство. Об авторстве таблички неизвестно, но, по-видимому, энтузиасты, ответственные за ее установку, питают глубокое уважение к медиамагнату.

Так, они сравнивают Дурова с Джордано Бруно, пожертвовавшим собой ради идеи. «Здесь 10 октября 1984 года родился Павел Валерьевич Дуров, основатель ВКонтакте и Telegram, Кулибин и Яблочков современности, Джордано Бруно наших дней, арестованный французским правительством за свои убеждения и продвижения технологий в массы», — гласит надпись на плите.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа по подозрению в соучастии в незаконных действиях, которые совершались через Telegram. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. 28 августа российского медиаменеджера взяли под судебный надзор и обязали внести залог в размере 5 миллионов евро. Дуров назвал претензии французских властей к нему «удивительными».